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وزيرة الخزانة الأمريكية: الاقتصاد في طريقه للتعافي بعد الجائحة

11:29 م الأربعاء 16 يونيو 2021
وزيرة الخزانة الأمريكية: الاقتصاد في طريقه للتعافي بعد الجائحة

جانيت يلين

واشنطن - (د ب أ)

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن بلادها "تسير على الطريق الصحيح" نحو التعافي القوي من جائحة كوفيد-19، وحثت نواب البرلمان على اللجوء إلى معالجة المشكلات طويلة المدى التي تضر بالاقتصاد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقالت يلين في شهادتها التي من المقرر أن تدلي بها أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء أنها جاءت إلى منصبها في يناير على أمل مساعدة الأمريكيين "في الوصول إلى الجانب الآخر من الأزمة".

وقالت: "بفضل هذا الكونجرس، وإقراره خطة الإنقاذ الأمريكية، أعتقد أننا نسير في طريقنا نحو هذا الهدف" في إشارة إلى مشروع قانون الإغاثة من الجائحة الذي تم بموجبه تخصيص 9ر1 تريليون دولار وتم تطبيقه في مارس.

جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية جائحة كوفيد-19 فيروس كورونا مجلس الشيوخ

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