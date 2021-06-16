"ستمتد لأقاليم أخرى".. الأمم المتحدة تحذر من خطر المجاعة في تيجراي

نيويورك - (بي بي سي)

حذرت الأمم المتحدة خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي من أن المجاعة في منطقة تيجراي التي تشهد حربًا يمكن أن تمتد إلى أقاليم أخرى في إثيوبيا التي رفضت هذا التحذير.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك أمام أعضاء المجلس إنّه "من المتوقّع أن يزداد الوضع سوءاً في الأشهر المقبلة، ليس فقط في تيجراي، ولكن في عفر وأمهرة أيضًا".

وذكر لوكوك بأن الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية تقدر عدد الذين يعيشون في وضع مجاعة في تيجراي بأكثر من 350 ألف شخص، موضحًا أن المسؤولين الإداريين المحليين بدأوا "الإبلاغ عن الوفيات بسبب" هذا الوضع.

وتابع أنه إضافة إلى الـ 350 ألف نسمة هؤلاء ثمة "مليون شخص في مناطق تيجراي وعفر وأمهرة" على وشك الوقوع في براثن الجوع.

لكنّ السفير الإثيوبي لدى الأمم المتّحدة تاي أتسكي سيلاسي آمدي قال بعد الجلسة التي شارك فيها إنّ بلاده ترفض أن يبحث المجلس موضوع تيجراي لأنه شأن داخلي.