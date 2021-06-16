دول الخليج تدعو إيران إلى الانخراط في مفاوضات فيينا بجدية



الرياض - (د ب أ)

دعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عقب اجتماعهم في العاصمة السعودية الرياض اليوم الأربعاء "إيران إلى الانخراط في المفاوضات ‏الجارية في فيينا بجدية، مؤكدين على "ضرورة مشاركة دول المجلس في المفاوضات الدولية مع طهران".

وأكد الوزراء في بيان عقب اجتماعهم الاعتيادي اليوم الأربعاء "على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران"، مؤكداً "ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والطائفية".

وشدد المجلس "على خطورة الفصل بين تداعيات الاتفاق النووي مع إيران وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وانتهاكاتها لقرارات مجلس الأمن، وتهديدها لخطوط الملاحة البحرية، والتجارة الدولية، وخطورة برنامجها الصاروخي وغيرها من وسائل تهديد أمن واستقرار دول الخليج العربية".

وأكد المجلس الوزاري "على ضرورة أن تشتمل مفاوضات اللجنة المشتركة الخاصة بالملف النووي الإيراني ‏الجارية في فيينا أو أية مفاوضات أخرى مع إيران معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامج الصواريخ الإيرانية بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، في سلة واحدة".

دعا المجلس الوزاري الخليجي " إيران إلى الانخراط في المفاوضات في فيينا بجدية، وتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها إلى ‏المزيد من التوتر".

كما دعا الوزراء طهران إلى "التراجع عن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم الذي لا يمكن اعتباره برنامجاً مخصصاً للاستخدامات السلمية".