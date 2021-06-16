"نافالني ومعاهدة ستارت والعداء القديم".. ماذا قال بوتين خلال مباحثاته مع جو بايدن؟

كتب- محمد صفوت:

أعلن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن عن قرارهما إطلاق حوار ثنائي حول الاستقرار الاستراتيجي، مؤكدين تمسك موسكو وواشنطن بضرورة منع شن حرب نووية.

وجاء في إعلان مشترك للرئيسين صدر في ختام قمتهما في جنيف ونشر على موقع الكرملين الإلكتروني، مساء اليوم الأربعاء: "اليوم نجدد تمسكنا بالمبدأ القائل إن الحرب النووية لا يمكن أن يكون فيها منتصر ويجب ألا يتم شنها أبدًا".

وأوضح الرئيسان أنهما يسعيان من خلال إطلاق هذا الحوار إلى "وضع أساس للمراقبة المستقبلية للأسلحة وضمان إجراءات لتخفيض الأخطار".

وعقب قمة استمرت لساعات عقدت على جلستين منفصلتين الأولى على نطاق ضيق بين الرئيسين واستمرت لنحو 93 دقيقة، فيما عقدت جلسة موسعة ضمت وفدين مرافقين استمرت لنحو 65 دقيقة، عقد الرئيسان مؤتمرين منفصلين.

عودة السفراء

وصف الرئيس الروسي القمة مع نظيره الأمريكي بالمثمرة والبناءة، وأعلن عودة السفراء لموسكو وواشنطن، وبدء مشاورات دبلوماسية بين وزارتي الخارجية الروسية والأمريكية حول كل اتجاهات التعاون.

وقال إن روسيا والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية خاصة عن الاستقرار الاستراتيجي في العالم باعتبارهما أكبر قوتين نوويتين.

لا عداء في القمة

وأشار بوتين إلى أنه لم يلحظ أي عداء في القمة من الطرفين، موضحًا أن هناك اختلافات في وجهات النظر حول عدد من القضايا، لكن كلا الطرفين أبدى رغبة في فهم بعضهما بعضًا، وإيجاد سبل؛ لتقريب المواقف، الحديث كان بناء بما فيه الكفاية".

وعن التباين في وجهات النظر بشأن القضايا الدولية، أكد أن موسكو وواشنطن تسعيان إلى إيجاد أرضية مشتركة معًا لحل الخلافات.

بوتين: بايدن رجل متوازن

قارن بوتين بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وسلفه، دونالد ترامب، بعد قمته الأولى معه قائلاً إن بايدن رجل متوازن ومحترف للغاية وسياسي محنك"، مشيدًا بنظيره الأمريكي. وقال بوتين: "من الواضح أنه يتمتع بخبرة كبيرة"، مشيدًا بالقيم الأخلاقية لبايدن.

وأضاف، لم يوجه له دعوة لزيارة البيت الأبيض وأنه لم يدعُه إلى زيارة الكرملين.

وأوضح أن بايدن لديه رؤية مختلفة عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مضيفًا: "لقد قرر أن يتحرك بصورة مختلفة وكانت ردوده مختلفة عن ردود ترامب".

الهجمات الإلكترونية

اتهم بوتين، الولايات المتحدة بأنها تنفذ من داخلها أغلب الهجمات السيبرانية في العالم، بينما لا توجد روسيا في قائمة الدول الأولى من حيث تنفيذ تلك الهجمات.

وأكد أن الأمن السيبراني قضية مهمة للغاية، مشيرًا إلى أن روسيا ستبدأ مشاورات مع واشنطن بشأن الهجمات السيبرانية المتبادلة.

أوكرانيا والانضمام للناتو

وإذا ما كان تعهد بالتوقف عن تهديد أوكرانيا وقمع المعارضة، قال بوتين إن ذلك يتعلق باستعداد أوكرانيا؛ لتنفيذ اتفاق "مينسك" وأنه في تلك الحال فإن بلاده ستتخذ هذا الطريق دون شك، مشيرًا إلى أنه يجب أيضًا النظر إلى ما تقوم به الولايات المتحدة في هذا الشأن قبل النظر إلى دور روسيا، وشدد على أن موقف بلاده من انضمام أوكرانيا للناتو، غير قابل للنقاش.

وحول التحركات الأخيرة لروسيا قرب حدود أوكرانيا، أشار بوتين إلى أن روسيا نفذت كل التدريبات في أراضيها، مشيرًا إلى أن بلاده لا تنفذ أي تدريبات عسكرية على حدود الولايات المتحدة التي تجري بدورها مناورات قرب حدود روسيا.

المعارض الروسي نافالني وحقوق الإنسان

وتحدث بوتين، عن نافالني المسجون في موسكو، قائلًا: "هذا الرجل علم أنه يخرق قانون روسيا وأدين مرتين وتجاهل عن عمد متطلبات القانون عندما سافر للخارج لتلقي العلاج"، كما أكد أن بلاده تتعامل في إطار الدستور.

ذكر بوتين، أن المحادثات تناولت ملف حقوق الإنسان بمبادرة من بايدن، وكرر حديثه عن وصف بلاده علنًا بأنها عدو للولايات المتحدة.

وأشار إلى أن واشنطن تدعم منظمات معارضة روسية، الأمر الذي لا تنتهجه موسكو، موضحًا أنها لم تصدر أحكامًا في الأحداث التي تبعت مقتل جورج فلويد، رغم أنها رأت الكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان في أمريكا.

التجارة بين البلدين

وحول ملف التجارة بين الولايات المتحدة وروسيا، قال بوتين إن تطور هذا الملف يتوقف على الجانب الأمريكي، مشيرًا إلى العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على موسكو.

عسكرة القطب الشمالي

تطرق اللقاء لمسألة القطب الشمالي، وقال بوتين إنه يمثل اهتمامًا كبيرًا لدى كل الدول، موضحًا أن روسيا تعيد إحياء وتحديث المنشآت الموجودة هناك منذ حقبة الاتحاد السوفيتي بما يراعي حماية الطبيعة هناك.

وتابع: "بالنسبة للمخاوف البيئية، لقد قلت إني لا أرى أي تهديدات بيئية، ولا أفهم من أين تأتي هذه المخاوف؟"، مشيرًا إلى ضرورة توحيد الولايات المتحدة وروسيا لجهودهما في هذا الصدد.

تبادل السجناء

قال بوتين إنه ناقش مع بايدن ملف السجناء الأمريكيين بروسيا، مشيرًا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن وأن المسؤولين المختصين سيعملون على ذلك.

وتابع بوتين، أنه يمكن أن نجد حلاً للأمريكيين الموجودين في السجون الروسية.

معاهدة "ستارت" واتفاقية الأجواء المفتوحة

اتهم بوتين، واشنطن بأنها المسؤولة عن توتر العلاقات الأمريكية الروسية، مشيرًا إلى أنها انسحبت من اتفاقية الأجواء المفتوحة.

وقال إن نظيره الأمريكي جو بايدن تعهد خلال القمة التي عقدت في جنيف اليوم الأربعاء، بتمديد اتفاقية ستارت لمدة 3 سنوات.

جائحة كورونا

وقال بوتين، إنه تناول بشكل مختصر مع نظيره الأمريكي جائحة كورونا، التي تضرب العالم، مشيرًا إلى أنه تطرق مع بايدن لإمكانية الاعتراف المتبادل باللقاحات ضد فيروس كورونا.