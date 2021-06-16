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أبوظبي: أجهزة مسح متطورة للكشف عن المصابين بكورونا عن بعد

06:50 م الأربعاء 16 يونيو 2021
أبوظبي: أجهزة مسح متطورة للكشف عن المصابين بكورونا عن بعد

أرشيفية


أبوظبي - (د ب أ)

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في إمارة أبوظبي الاستخدام التجريبي لأجهزة مسح متطورة للتعرف على المصابين بفيروس "كورونا" في "إطار جهود الحفاظ على الصحة والسلامة العامة عبر استخدام أحدث التقنيات".

وتتمتع الأجهزة الجديدة بمزايا تقنية عدة، إذ تعمل عن بعد بمسح الأشخاص المحتمل إصابتهم دون تصوير أو تسجيل، وتوفر نتائج فورية، وتتمتع بالكفاءة لإجراءات المسح الجماعي، مثل دخول المرافق العامة.

وقالت اللجنة في بيان اليوم الأربعاء: تشمل مواقع المرحلة التجريبية لاستخدام أجهزة المسح نقاط الدخول إلى الإمارة، ومرافق عامة مختارة، وفي حال أظهر الجهاز نتيجة تفيد باحتمال إصابة أحد الأشخاص، يُطلب منه إجراء فحص مسحة الأنف خلال 24 ساعة.

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