بوتين يصل جنيف استعدادا لعقد قمة مرتقبة مع جو بايدن

(وكالات):

هبطت طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف حيث سيعقد اليوم الأربعاء لقاء قمة مع نظيره الأمريكي جو بايدن.

في غضون ذلك، وصل الوفد الروسي المرافق لبوتين في المفاوضات إلى فيلا "لا غرانج" في جنيف، وهو مقر انعقاد القمة.

ويشمل الوفد وزير الخارجية سيرغي لافروف ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ونائب رئيس إدارة الرئيس الروسي دميتري قوزاق، ومبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف.