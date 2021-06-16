بدء أعمال الدورة 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة السودان

القاهرة - أ ش أ

انطلقت اليوم الأربعاء، أعمال الدورة (51) لمجلس وزراء الإعلام العرب "حضوريا "بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة وزير الثقافة والإعلام السوداني حمزة بلول الأمير وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومشاركة وزراء الإعلام ورؤساء الوفود الإعلامية في الدول العربية..ويرأس وفد مصر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر.

وقد عقد الوزراء ورؤساء الوفود اجتماعا تشاوريا بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية قبيل انطلاق الجلسة الافتتاحية لمناقشة البنود المعروضة على جدول أعمال الدورة الوزارية والشاور بشأن القضايا المطروحة خاصة دور الإعلام في مواجهة جائحة كورونا المستجد.

ويناقش مجلس وزراء الإعلام العرب، القضية الفلسطينية، والعمل على تنفيذ سياسة إعلامية عربية متواصلة وحشد الرأي العام العالمي، ومناهضة الإجراءات والسياسات الإسرائيلية التعسفية ضد الفلسطينيين، ومتابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، واللجنة العربية للإعلام الإلكتروني.

كما يناقش المجلس، الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، التي قام قطاع الإعلام والاتصال بوضعها والتي تأتي في إطار تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 التي تبناها قادة دول العالم في قمة تاريخية خلال اجتماعات الجمعية العامة في سبتمبر 2015، ووضع استراتيجية موحدة للتعامل مع جميع شركات الإعلام الدولية مثل(جوجل، فيس بوك، أمازون، نتفلكس).

وتبحث الدورة الوزارية للمجلس، كيفية إدراج مادة التربية الإعلامية في المناهج الدراسية لكل المراحل، والاحتفال بجائزة التميز الإعلامي العربي، وكذلك مناقشة أنشطة قطاع الإعلام والاتصال وبعثات الجامعة بالخارج، وأنشطة المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية، ومناقشة الاستراتيجية الإعلامية العربية، كونها تمثل خارطة طريق تهدف إلي تطوير الخطاب الإعلامي ليكون خطاباً إعلامياً عربياً يواكب التطور ويتعامل مع عصر العولمة بكل ما يحفل به من متغيرات وما يطرحه من تحديات تمكن الإعلام العربي من دعم رسالته الأساسية في خدمة الوطن العربي وقضاياه الجوهرية.