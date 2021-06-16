بوتين يغادر روسيا متوجها إلى جنيف للقاء بايدن

موسكو - أ ش أ

غادر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مدينة سوتشي، المطلة على البحر الأسود؛ متوجها إلى مدينة جنيف حيث سيلتقي اليوم الأربعاء نظيره الأمريكي جو بايدن.

وأشارت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى أنه من المقرر أن ينطلق أول لقاء قمة بين بوتين وبايدن في فيلا "لاجرانج" بمدينة جنيف السويسرية وتتألف من ثلاثة أجزاء.

وأوضحت أن أجندة الاجتماع تضم عدة موضوعات منها: الاستقرار الاستراتيجي ومكافحة جائحة فيروس كورونا، ومحاربة الجريمة السيبرانية، والتعاون الاقتصادي، وتغيرات المناخ، ومختلف النزاعات الإقليمية، بالإضافة إلى المسائل العالقة في العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن.

ورأت أنه من المتوقع أن يعقد بوتين وبايدن في أعقاب القمة مؤتمرين صحفيين منفصلين.

وكان بايدن قد اقترح على بوتين، خلال اتصال هاتفي، جري في أبريل الماضي، عقد اجتماع على أرض محايدة، وعرض الرئيس الروسي على نظيره الأمريكي إجراء مباحثات على الهواء مباشرة، إلا أن الجانبين اختارا في النهاية إجراء مباحثات شخصية مباشرة.

وستجري مباحثات القمة الروسية الأمريكية في فيلا "لا جرانج" بجنيف، وستستغرق قرابة 5 ساعات؛ فيما أفاد الكرملين بأن إجراءات غير مسبوقة تتخذ لضمان الأمن والسلامة، على خلفية جائحة كورونا.