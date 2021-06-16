زلزال بقوة 2ر4 درجة يضرب جنوب إسرائيل

تل أبيب / يونيو (د ب أ) -

ضرب زلزال بقوة 2ر4 درجة على مقياس ريختر بلدات في جنوب اسرائيل ليل الثلاثاء/الأربعاء، وشعر السكان بالهزة في الشمال حتى مدينة القدس .

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الزلزال لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

ورصدت هيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلية مركز الزلزال على مسافة 68 كيلومترا شمال مدينة إيلات الواقعة جنوب البلاد.