في كتاب جديد.. "كوشنر" يروي كواليس أيامه في البيت الأبيض

واشنطن (د ب أ) -

وقع جاريد كوشنر على اتفاق لنشر كتاب مع دار نشر "برودسايد بوكس" حول الفترة التي قضاها في العمل بإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حسبما أعلنت شركات هاربر كولينز المملوكة لمجموعة نيوز كورب الإعلامية يوم الثلاثاء.

وقال موقع أكسيوس الإخباري إنه سيتم نشر الكتاب في أوائل عام 2022، حسبما ذكرت برودسايد بوكس في بيان عبر البريد الإلكتروني. وقالت إن كتاب كوشنر، الذي عمل مستشارا لترامب، سيتضمن سردا شاملا و"الحقيقة حول ما حدث وراء الأبواب المغلقة."