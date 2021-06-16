العراق: مقتل وإصابة 5 جنود في انفجار غربي ديالى

بغداد - (د ب أ)

أفادت مصادر أمنية بالعراق مساء الثلاثاء، أن 3 جنود قتلوا وأصيب اثنان أخران في انفجار عبوة ناسفة أثناء عملية تفتيش في إحدى المناطق جنوب غربي محافظة ديالى شمال شرقي بغداد.

وأوضحت المصادر أن عبوة ناسفة انفجرت مساء أمس الثلاثاء، لدى قيام قوات من الجيش العراقي بعملية تفتيش لتعقب عناصد بتنظيم داعش في ناحية بني سعد جنوب غربي محافظة ديالى مما تسب مقتل 3 جنود وإصابة اثنين آخرين.