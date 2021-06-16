Masrawy logo white

العراق: مقتل وإصابة 5 جنود في انفجار غربي ديالى

12:38 ص الأربعاء 16 يونيو 2021
العراق: مقتل وإصابة 5 جنود في انفجار غربي ديالى

أرشيفية

بغداد - (د ب أ)

أفادت مصادر أمنية بالعراق مساء الثلاثاء، أن 3 جنود قتلوا وأصيب اثنان أخران في انفجار عبوة ناسفة أثناء عملية تفتيش في إحدى المناطق جنوب غربي محافظة ديالى شمال شرقي بغداد.

وأوضحت المصادر أن عبوة ناسفة انفجرت مساء أمس الثلاثاء، لدى قيام قوات من الجيش العراقي بعملية تفتيش لتعقب عناصد بتنظيم داعش في ناحية بني سعد جنوب غربي محافظة ديالى مما تسب مقتل 3 جنود وإصابة اثنين آخرين.

انفجار غربي ديالى العراق عبوة ناسفة

الخبر التالى:

"بلومبرج": إعطاء 2.24 مليار جرعة من لقاحات كورونا على مستوى العالم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
609

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

911

متعافون اليوم

274404

إجمالي الإصابات

15691

إجمالي الوفيات

202650

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:37 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا