أوكرانيا: لا خطر على كييف من اجتماع بايدن وبوتين

أوكرانيا - (أ ش أ)

أكد وزير خارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إنه لا توجد أي مخاطر من إبرام أي اتفاقيات بشأن أوكرانيا خلال اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال كوليبا "نحن ندرك جيدا موقف الرئيس الأمريكي ولا نرى أي مخاطر من إبرام أي اتفاقيات بدون أوكرانيا خلال اجتماع بايدن وبوتين، لقد أوضحنا أننا لن نعترف بأي اتفاقيات يتم التوصل إليها بشأن أوكرانيا بدون مشاركة أوكرانيا"، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا آن ليندي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الثلاثاء في نسختها باللغة الإنجليزية.

وأشار وزير الخارجية الأوكراني إلى أن دعوة بايدن لاجتماع مع بوتين جاءت في ظل زيادة حدة التوترات بشكل غير مسبوق على طول الحدود الأوكرانية، ونصح بانتظار نتائج الاجتماع.

وقال كوليبا "أريد أن يعرف الجميع أنه بغض النظر عما يحدث فسوف ندافع دائما عن مصالح أوكرانيا ولن نقبل أي سيناريوهات سيحاولون فيها إجبارنا على القيام بشيء ما، وقد أثبتنا مؤخرا من خلال العديد من الإجراءات أنه لا شيء يمكن أن يجبر السلطات الأوكرانية أو حكومة أوكرانيا على تجاوز الخطوط الحمراء لمصالحنا الوطنية".