Masrawy logo white

أوكرانيا: لا خطر على كييف من اجتماع بايدن وبوتين

07:51 م الثلاثاء 15 يونيو 2021
أوكرانيا: لا خطر على كييف من اجتماع بايدن وبوتين

وزير خارجية الأوكراني دميترو كوليبا

أوكرانيا - (أ ش أ)

أكد وزير خارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إنه لا توجد أي مخاطر من إبرام أي اتفاقيات بشأن أوكرانيا خلال اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال كوليبا "نحن ندرك جيدا موقف الرئيس الأمريكي ولا نرى أي مخاطر من إبرام أي اتفاقيات بدون أوكرانيا خلال اجتماع بايدن وبوتين، لقد أوضحنا أننا لن نعترف بأي اتفاقيات يتم التوصل إليها بشأن أوكرانيا بدون مشاركة أوكرانيا"، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا آن ليندي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الثلاثاء في نسختها باللغة الإنجليزية.

وأشار وزير الخارجية الأوكراني إلى أن دعوة بايدن لاجتماع مع بوتين جاءت في ظل زيادة حدة التوترات بشكل غير مسبوق على طول الحدود الأوكرانية، ونصح بانتظار نتائج الاجتماع.

وقال كوليبا "أريد أن يعرف الجميع أنه بغض النظر عما يحدث فسوف ندافع دائما عن مصالح أوكرانيا ولن نقبل أي سيناريوهات سيحاولون فيها إجبارنا على القيام بشيء ما، وقد أثبتنا مؤخرا من خلال العديد من الإجراءات أنه لا شيء يمكن أن يجبر السلطات الأوكرانية أو حكومة أوكرانيا على تجاوز الخطوط الحمراء لمصالحنا الوطنية".

هذا المحتوى من

أوكرانيا بايدن وبوتين وزير خارجية الأوكراني الرئيس الأمريكي الرئيس الروسي

الخبر التالى:

شكري يعقد مباحثات مع وزير خارجية لوكسمبورج ويستقبل جون كيري غدًا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
613

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

701

متعافون اليوم

273795

إجمالي الإصابات

15654

إجمالي الوفيات

201739

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة: إطلاق مبادرة "إيجاد الملايين المفقودة" لعلاج مرضى الفيروسيات الكبدية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا