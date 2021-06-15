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السعودية تؤكد استعدادها لاستقبال الحجاج وفق إجراءات الوقاية من كورونا

06:12 م الثلاثاء 15 يونيو 2021
السعودية تؤكد استعدادها لاستقبال الحجاج وفق إجراءات الوقاية من كورونا

الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

السعودية - (أ ش أ)

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، استعداد كافة الوكالات بالمسجد الحرام لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، بإطلاق خطة الرئاسة لموسم الحج ومبادراتها، وفق الإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الصحية والتدابير الوقائية التي تقوم عليها الرئاسة العامة والجهات المشاركة بالحرمين الشريفين ، واستعراض الاستعدادات لندوة جهود السعودية في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام خلال جائحة كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال ترؤسه اجتماع المجلس الاستشاري للاستعداد لموسم الحج لهذا العام 1442، حيث اطلع السديس، على تقييم تنفيذ خطة موسم رمضان المبارك لهذا العام، ومدى نجاح خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال الموسم الاستثنائي.

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عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس السعودية إجراءات الوقاية موسم الحج فيروس كورونا

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