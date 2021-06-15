الخارجية الأمريكية: إدارة بايدن تتفق مع الشيوخ على ضرورة إنهاء الحرب في اليمن

دبي - أ ش أ

أكد صمويل ويلبرج الناطق الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الامريكية تولي اهتماما كبيرا بالوضع في اليمن، مشيرا إلى أن الرئيس بايدن يعرف أن الشعب اليمني يستحق السلام .

وقال ويلبرج، في تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، إن الادارة الامريكية تتفق مع مجلس الشيوخ الأمريكي على ضرورة إنهاء الحرب الوحشية في اليمن ، مشددا على ضرورة أن يوافق الحوثيون على وقف إطلاق النار والذي سيساهم بشكل كبير في إيصال المساعدات الانسانية للشعب اليمني.

وأوضح أن إدارة الرئيس بايدن لديها العديد من الأدوات المختلفة لوقف الانتهاكات والاعتداءات الحوثية على أراضي المملكة العربية السعودية ، ومنها العقوبات التي تم فرضها على ميليشيا الحوثيين وإيران كداعم رئيسي لهم.

وأشار إلى أن الادارة الامريكية فرضت منذ عدة أسابيع عقوبات على بعض قادة ميليشيا الحوثي نتيجة استمرارهم في الهجمات، موضحا أنه يتم التنسيق مع شركائهم في المنطقة.

وقال إن الولايات المتحدة تقوم بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية لتوفير كافة الامكانيات لصد الهجمات الحوثية عبر الصواريخ والطائرات المُسيرة، مشيرا إلى أن واشنطن تسعى لحث كافة الأطراف للجلوس على طاولة المفاوضات لأن الخيار العسكري لن يحل الصراع .