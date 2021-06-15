Masrawy logo white

أمير قطر يستقبل سامح شكري حاملًا رسالة من الرئيس السيسي

12:40 م الثلاثاء 15 يونيو 2021
أمير قطر يستقبل سامح شكري حاملًا رسالة من الرئيس السيسي

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان

وكالات:

استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صباح الثلاثاء، وزير الخارجية سامح شكري، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى الدوحة، حاملا رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حسبما أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، في تدوينة عبر تويتر.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا) بأن الأمير تميم تلقى رسالة خطية من الرئيس السيسي "تتصل بدعم العلاقات بين البلدين وأوجه تعزيزها وتطويرها لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية".

وبدأ شكري أمس الاثنين زيارته إلى الدوحة حاملا رسالة من الرئيس السيسي إلى أمير قطر بشأن التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية في أعقاب التوقيع على بيان العلا، في 5 يناير 2021، والتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير خلال الفترة المقبلة لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين.

أمير قطر امح شكري ميم بن حمد آل ثاني لرئيس السيسي

الخبر التالى:

الخارجية الأمريكية: إدارة بايدن تتفق مع الشيوخ على ضرورة إنهاء الحرب في اليمن

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
613

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

701

متعافون اليوم

273795

إجمالي الإصابات

15654

إجمالي الوفيات

201739

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:التمويل العقاري| كيف أثر سعر الفائدة 3% على أقساط شقق سكن لكل المصريين؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا