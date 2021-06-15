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انتخاب الكويت لعضوية المجلس الرئاسي لمنظمة (فاو) للمرة الخامسة

11:57 ص الثلاثاء 15 يونيو 2021
انتخاب الكويت لعضوية المجلس الرئاسي لمنظمة (فاو) للمرة الخامسة

علم الكويت

الكويت - أ ش أ

أعيد انتخاب الكويت مجددا اليوم الثلاثاء، لعضوية المجلس المستقل الرئاسي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) وممثلة لمجموعة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا للمرة الخامسة.

وذكرت مندوبية الكويت الدائمة لدى (فاو) - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية كونا - أن ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة انتخبوا الكويت لعضوية "المجلس المستقل" المكون من 49 دولة للفترة من يوليو 2021 حتى ديسمبر 2024 في مستهل الدورة 164 للمجلس.

من جانبه قال سفير الكويت لدى ايطاليا الشيخ عزام الصباح، إن إعادة انتخاب الكويت عضوا في المجلس الرئاسي لمنظمة الأغذية

والزراعة كبرى منظمات الأمم المتحدة تعكس مكانة الكويت والتقدير الدولي لدورها التنموي والإنساني في العالم كما تأتي تتويجا للجهود الدؤوبة التي يقوم بها مندوب الكويت الدائم داخل المنظمة.

ويمثل مجلس المنظمة المجموعات الإقليمية وبينها مجموعة اقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ويعتبر الهيئة الرئاسية التنفيذية الوحيدة التي تقود المنظمة في الفترة ما بين انعقاد المؤتمر العام الذي يختتم أعماله هذا الأسبوع.

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الكويت انتخاب الكويت منظمة فاو المجلس المستقل

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