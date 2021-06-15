إسرائيل تلغي وجوب ارتداء الكمامات مع تراجع إصابات كورونا

تل أبيب- (د ب أ):

ألغت إسرائيل وجوب ارتداء الكمامات، مع احتفاظها باستثناءات بسيطة، في ظل استمرار تراجع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وعلى سبيل المثال، من المقرر أن يبدأ اليوم الثلاثاء إلزام غير الحاصلين على اللقاح من زائري المستشفيات والعاملين بها وفي منشآت الرعاية الصحية فقط، بارتداء الكمامات.

والسبب في ذلك هو زيادة خطر الإصابة بالنسبة للمرضى وكبار السن.

وكانت وزارة الصحة الاسرائيلية أعلنت مساء أمس الاثنين، أنه يجب على الأشخاص الذين كانوا في طريقهم إلى الحجر الصحي، بالاضافة إلى ركاب الطائرات والعاملين على متنها، الاستمرار في ارتداء الكمامات.

يذكر أن هناك ما يقرب من 5ر5 مليون شخص في إسرائيل - الدولة التي يبلغ تعدادها السكاني 9 ملايين نسمة – حصلوا بالفعل على الجرعة الأولى من اللقاح، بينما حصل أكثر من 1ر5 مليون آخرين على الجرعة الثانية.

وانخفضت أعداد الإصابات الجديدة وحالات الاعتلال الشديد، بصورة حادة خلال الأشهر الأخيرة. وكانت وزارة الصحة الاسرائيلية أعلنت أمس الإثنين تسجيل أربع حالات إصابة جديدة فقط خلال 24 ساعة.