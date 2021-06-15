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بيلاروسيا تطلب المساعدة القانونية في قضية "ريان إير"

01:55 ص الثلاثاء 15 يونيو 2021
بيلاروسيا تطلب المساعدة القانونية في قضية "ريان إير"

أرشيفية

مينسك-(أ ش أ):

صرح رئيس لجنة التحقيق في بيلاروسيا دميتري جورا مساء أمس الإثنين بأن لجنة التحقيق تستعد للطلبات الدولية للمساعدة القانونية في قضية طائرة "ريان إير".

وقال جورا "نحن مهتمون أكثر بإثبات الحقيقة بشأن الحادث وهو ما يعني العثور على الشخص أو الأشخاص الذين أرسلوا رسالة التنبيه بوجود قنبلة على متن الطائرة، وتم إرسال الرسالة عبر خدمة بروتون ميل الموجودة في سويسرا، وسنقدر التعاون الدولي في هذه القضية"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية في نسختها باللغة الإنجليزية.

وأشار رئيس لجنة التحقيق في بيلاروسيا إلى أنه في يناير 2020 أرسلت بيلاروسيا طلب مساعدة قانونية إلى سويسرا للمساعدة في التحقيق في تهديدات القنابل التي تستهدف العديد من مرافق البنية التحتية البيلاروسية التي تم تلقيها من خلال خدمة بروتون ميل في خريف عام 2019، وقال "مر على ذلك ما يقرب من عام ونصف ولم نتلق أي رد حتى الآن، نأمل أن تكون الأمور مختلفة هذه المرة".​

بيلاروسيا قضية ريان إير المساعدة القانونية

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