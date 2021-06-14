توجيه تهمة الإرهاب لمنفذ عملية دهس عائلة مسلمة في كندا

وكالات

وجهت النيابة العامة الكندية تهمة الإرهاب للشاب المشتبه به في القيام بعملية دهس بشاحنة نجم عنها مقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة وإصابة طفل خامس، إضافة إلى أربع تهم تتعلق بالقتل سبق أن وجهت للشاب العشريني، حسبما ذكرت "دوتشيه فيليه" الألمانية.

أعلنت النيابة الكندية اليوم الاثنين خلال جلسة مقتضبة أمام محكمة مدينة لندن الواقعة في اونتاريو، أن تهمة الإرهاب وجهت إلى المشتبه بتنفيذه عملية دهس أسفرت عن مقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة في السادس من يونيو الجاري.

وكانت أربع تهم بالقتل مع سابق تصور وتصميم، ومحاولة قتل وجهت إلى المشتبه به ناثانيال ف. البالغ من العمر 20 عامَا خلال جلسة أولى الأسبوع الماضي بعد الهجوم الذي وصفه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالعمل "الإرهابي".