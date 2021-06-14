Masrawy logo white

توجيه تهمة الإرهاب لمنفذ عملية دهس عائلة مسلمة في كندا

10:48 م الإثنين 14 يونيو 2021
توجيه تهمة الإرهاب لمنفذ عملية دهس عائلة مسلمة في كندا

كندا

وكالات

وجهت النيابة العامة الكندية تهمة الإرهاب للشاب المشتبه به في القيام بعملية دهس بشاحنة نجم عنها مقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة وإصابة طفل خامس، إضافة إلى أربع تهم تتعلق بالقتل سبق أن وجهت للشاب العشريني، حسبما ذكرت "دوتشيه فيليه" الألمانية.

أعلنت النيابة الكندية اليوم الاثنين خلال جلسة مقتضبة أمام محكمة مدينة لندن الواقعة في اونتاريو، أن تهمة الإرهاب وجهت إلى المشتبه بتنفيذه عملية دهس أسفرت عن مقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة في السادس من يونيو الجاري.

وكانت أربع تهم بالقتل مع سابق تصور وتصميم، ومحاولة قتل وجهت إلى المشتبه به ناثانيال ف. البالغ من العمر 20 عامَا خلال جلسة أولى الأسبوع الماضي بعد الهجوم الذي وصفه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالعمل "الإرهابي".

كندا تهمة الإرهاب دهس عائلة مسلمة في كندا

الخبر التالى:

أردوغان: اللقاء مع بايدن "إيجابي" ودعوته لزيارة تركيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
691

إصابات اليوم

41

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

273182

إجمالي الإصابات

15623

إجمالي الوفيات

201038

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا