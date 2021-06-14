الإفراج بكفالة عن قبطان سفينة احترقت قبالة ساحل سريلانكا

كولومبو - (د ب أ)

أفرجت محكمة اليوم الاثنين بكفالة عن قبطان حاوية كانت محملة بمواد كيميائية واشتعلت فيها النيران قبالة الساحل الغربي لسريلانكا، بعد ساعات من إلقاء القبض عليه.

وتم إخلاء سبيل الروسي تيوتكالو فيتالي، قبطان السفينة إكس بريس بيرل المسجلة في سنغافورة، بكفالة قيمتها مليوني روبيه سريلانكية (10 آلاف دولار) وصدر أمر بعدم مغادرة البلاد.

كان قد ألقي القبض على فيتالي بناء على اتهامات بالتسبب في دمار هائل للبيئة بما في ذلك دمار للحياة البحرية. ومثل أمام المحكمة العليا في كولومبو.

اشتعلت النيران في السفينة التي تحمل 1486 حاوية بما في ذلك مواد كيميائية، على بعد 18 كيلومترا من ميناء كولومبو في العشرين من مايو، وغرقت في نفس الموقع تقريبا أوائل الشهر الجاري.

وتسرب نحو 25 طنا من حمض النيتريك ومخزون كبير من حبيبات بلاستيكية دقيقة من السفينة، مما تسبب في تلويث المياه القريبة.

غير أنه لم يتم الإبلاغ عن تسرب نفطي من السفينة، بحسب الوكالة الوطنية لأبحاث الموارد البحرية وتنميتها في كولومبو.

وحتى الآن جرفت المياه جيف 30 سلحفاة و24 دولفينا وآلاف من الأسماك النافقة إلى الشاطئ، بحسب الجماعات البيئية والمسؤولين الحكوميين الذين يراقبون أثر الكارثة.

وفي السياق ذاته، تقدمت الحكومة بطلب مبدئي للحصول على أربعين مليون دولار من وكلاء شحن والشركة السنغافورية المالكة للسفينة، ومن المتوقع التقدم بالمزيد من الطلبات من هذا القبيل .