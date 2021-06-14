وفاة هندي يعتقد أنه رب أكبر أسرة في العالم تضم 38 زوجة عن عمر يناهز 76 عاما

نيودلهي- (د ب ا):

توفى رجل 76 عاما يعتقد أنه رب أكبر أسرة في العالم مؤلفة من 38 زوجة و 89 طفلا و 33 حفيدا، في ولاية ميزورام بشمال شرق الهند.

وتوفى زيونا شانا، رئيس طائفة دينية تجيز تعدد الزوجات، أمس الأحد، وفقا لما أعلنه رئيس وزراء الولاية زورامثانجا في تغريدة، مقدما تعازيه.

وذكرت تقارير محلية اليوم الاثنين أن شانا توفى متأثرا بمضاعفات متعلقة بداء السكري و ارتفاع ضغط الدم.

ومن الصعب القول ما إذا كان شانا بالفعل رب أكبر أسرة في العالم، ولكن المسؤولين ومنهم زورامثانجا، يقولون إنه كان كذلك. ووصفت وسائل الاعلام شانا بأنه رب أكبر أسرة في العالم.

وتتألف الوجبة الاعتيادية لأفراد الأسرة من 30 دجاجة، و60 كيلوجراما من البطاطس و100 كيلوجرام من الأرز. وتعيش الأسرة في منزل مؤلف من أربع طوابق، ويطلق عليه" منزل الجيل الجديد" ويضم أكثر من 100 غرفة. وتتشارك زوجاته العيش في مهجع كبير.

وقال زورامثانجا إن منزل شانا أصبح " مزارا سياحيا رئيسيا" مضيفا أن الأشخاص يزورن المنزل للاطلاع على أسلوب حياة الأسرة.