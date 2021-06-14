خبير روسي: روسيا لديها سلالتها الخاصة من الفيروس التاجي تنتشر على أراضيها

موسكو- (أ ش أ):

قال مدير مركز "جاماليا" الوطني الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة المطور للقاح "كورونا"، ألكسندر جينتسبيرج، إن مراقبة سلالات كوفيد-19 في روسيا كشفت أن البلاد لديها سلالات خاصة بها من الفيروس التاجي تنتشر على أراضيها.

وأضاف جينتسبيرج - في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية اليوم الاثنين - "لدينا نظام لمراقبة السلالة أنشأته الحكومة على أساس عدة مراكز بحثية. وتظهر البيانات أنه في الواقع، يتم انتشار الكثير من السلالات المعدلة من (سلالات فيروس كورونا) الخاصة بنا، وليست البريطانية، وليست الهندية (في روسيا)"، مشيرا إلى أن العلماء يدرسون خصائص هذه الفيروسات.

وكان نائب مدير مركز "جماليا"، دينيس لوجونوف، قد صرح - في وقت سابق - بأن سلالات جديدة محددة من فيروس كورونا قد تظهر في موسكو.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أنه ليست كل سلالات فيروس كورونا خطيرة لكن من الضروري تتبع كل المتغيرات.