Masrawy logo white

بايدن يهنئ بينيت: علاقاتنا وثيقة وليس لدى إسرائيل صديق أفضل من الولايات المتحدة

10:50 ص الإثنين 14 يونيو 2021
بايدن يهنئ بينيت: علاقاتنا وثيقة وليس لدى إسرائيل صديق أفضل من الولايات المتحدة

جو بايدن

واشنطن- (ا ف ب):

هنّأ الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت الذي يخلف بنيامين نتانياهو بعد 12 عاماً أمضاها في السلطة.

وقال بايدن في بيان "باسم الشعب الأمريكي، أهنّئ رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجيّة يئير لبيد وجميع أعضاء الحكومة الإسرائيليّة الجديدة"، مؤكّداً أنّه "يتطلّع إلى العمل" مع بينيت "لتعزيز كلّ أوجه العلاقة الطويلة والوثيقة بين بلدينا". وأضاف "ليس لدى إسرائيل صديق أفضل من الولايات المتحدة. إنّ العلاقات بين شعبينا هي الدليل على القيم التي نتقاسمها وعلى عقود من التعاون الوثيق".

وتابع بايدن أنّ "الولايات المتحدة تبقى داعماً ثابتاً لأمن إسرائيل. إنّ إدارتي ملتزمة بالكامل العمل مع الحكومة الإسرائيليّة الجديدة للدفع قدماً بالأمن والاستقرار والسلام بالنسبة إلى الإسرائيليّين والفلسطينيّين والشعوب في أرجاء المنطقة". وسارع بينيت إلى الردّ عبر تويتر، كاتباً "شكراً سيّدي الرئيس. أتطلّع إلى العمل معكم من أجل تعزيز العلاقات بين بلدينا".

ولاحقاً، قال البيت الأبيض إنّ الزعيمين تحدّثا هاتفيّاً، موضحاً في بيان أنّ بايدن سلّط خلال المحادثة "الضوء على دعمه الثابت على مدى عقود للعلاقات الأمريكية الإسرائيليّة والتزامه الراسخ بأمن إسرائيل". وأشار البيت الأبيض إلى أنّ "الزعيمين اتّفقا على أنّهما وفريقيهما سيتشاورون عن كثب بشأن كلّ الأمور المتعلّقة بالأمن الإقليمي، بما في ذلك إيران".

وقال بينيت إنّه يعتبر بايدن "صديقاً عظيماً لدولة إسرائيل"، وفقاً لبيان أصدره فريقه. وانتهت الأحد حقبة سياسية كاملة في إسرائيل مع إقصاء بنيامين نتانياهو بعد 12 عاماً متواصلة في الحكم. بدوره، هنّأ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نظيره الإسرائيلي بيني جانتس. وأورد بيان للبنتاجون أنّ أوستن "يتطلّع إلى مواصلة التعاون المهمّ والحوار مع الوزير جانتس بهدف تعميق الشراكة الاستراتيجيّة بين الولايات المتحدة وإسرائيل". وأضاف البيان أنّ "التزام الولايات المتحدة حيال أمن إسرائيل يبقى راسخاً".

هذا المحتوى من

جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت الولايات المتحدة إسرائيل

الخبر التالى:

الجزائر: نسبة مشاركة ضعيفة في الانتخابات وحركة مجتمع السلم الإسلامية تعلن الفوز

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
691

إصابات اليوم

41

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

273182

إجمالي الإصابات

15623

إجمالي الوفيات

201038

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:​​رمال وأتربة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال الـ6 أيام المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا