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بايدن يطالب بكين بالسماح بدخول المحققين للمعامل الصينية لمعرفة مصدر كورونا

05:39 م الأحد 13 يونيو 2021
بايدن يطالب بكين بالسماح بدخول المحققين للمعامل الصينية لمعرفة مصدر كورونا

جو بايدن

وكالات:
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يتعين على الصين السماح بدخول محققين لتحديد ما إذا كان ظهور فيروس كورونا كان طبيعيا أم نتيجة خطأ معملي، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
وأضاف الرئيس الأمريكي للصحفيين اليوم الأحد في ختام قمة مجموعة زعماء الدول السبع في بريطانيا "ينبغي أن يُسمح لنا بالدخول" مضيفا أن غياب الشفافية قد يولد وباء آخر.

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