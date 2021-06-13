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جو مشحون في الكنيست أثناء كلمة بينيت في افتتاح جلسة منح الثقة لحكومته

05:37 م الأحد 13 يونيو 2021
جو مشحون في الكنيست أثناء كلمة بينيت في افتتاح جلسة منح الثقة لحكومته

الكنيست الإسرائيلي

تل أبيب - (ا ف ب)

في جو مشحون، بدأت جلسة الكنيست الإسرائيلي لمنح الثقة لحكومة ائتلافية بكلمة زعيم حزب "يمينا" نفتالي بينيت المرشح لتولي منصب رئيس الوزراء لعامين قبل أن يخلفه يائير لابيد لمدة عامين آخرين. وشدد بينيت على أن "ائتلاف التغيير" يمثل إسرائيل برمتها بعد 12 عامًا من حكم بنيامين نتنياهو.

في افتتاح جلسة صاخبة أمام الكنيست، وعد الزعيم اليميني الإسرائيلي نفتالي بينيت الأحد، والذي من المقرر أن يترأس الائتلاف الحكومي الجديد خلفًا لبنيامين نتنياهو، بأن يمثل "ائتلاف التغيير إسرائيل برمتها".

وشدد بينيت في مستهل جلسة البرلمان الإسرائيلي لمنح الحكومة الجديدة الثقة، التي شهدت صخبًا وانتقادات إلى جانب طرد بعض النواب، على أن "إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي" رافضًا إحياء الاتفاق النووي مع طهران.

ويضم "ائتلاف التغيير" ثمانية أحزاب لكل منه ايديولوجيته الخاصة.

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الكنيست الاسرائيلي نفتالي بينيت اليمين المتطرف الاحتلال الاسرائيلي

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