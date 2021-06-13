بلينكن: اجتماع بايدن وبوتين بداية لعملية طويلة تهدف لإقامة علاقة أكثر استقرارًا

واشنطن - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن لقاء الرئيس جو بايدن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لن يكون لحظة تحول سهل وسريع، بل بداية لعملية أطول تهدف إلى إقامة علاقة أكثر استقرارًا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد عن بلينكن قوله في برنامج "فيس ذا نيشن" على شبكة "سي.بي.إس"، وهو واحد من أربعة برامج حوارية يظهر فيها الوزير اليوم الأحد، إن بايدن يعتقد أن هناك مجالات يمكن للولايات المتحدة وروسيا التعاون فيها.

ولكن بلينكن قال إنه سيتعين على الرئيس الأمريكي الرد إذا واصل بوتين نشاطه المؤذي مثل تسميم زعيم المعارضة أليكسي نافالني، والهجمات الإلكترونية، وغض الطرف عن الجماعات التي تنشر برامج الفدية ضد الشركات الأمريكية.

وقال بلينكن عن لقاء بايدن مع بوتين في جنيف المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل: "هذه ليست لحظة تحول سهل وسريع ". وأضاف أن بايدن سوف يخبر بوتين "إننا نسعى إلى علاقة أكثر استقرارًا وأكثر قابلية للتنبؤ بها، وما إذا كنا قادرين على رؤية أن هناك مجالات يكون فيها التعاون من مصلحتنا المشتركة ".

كما قال بلينكن من بروكسل: "هذه بداية اختبار هذا الاقتراح، وسوف تقرر روسيا من خلال أفعاله الاتجاه الذي تريد أن تسلكه. سوف نرى ذلك يحدث في الأشهر المقبلة".