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جنوب أفريقيا: لن نستخدم جرعات غير مناسبة من لقاح جونسون اند جونسون

11:59 ص الأحد 13 يونيو 2021
جنوب أفريقيا: لن نستخدم جرعات غير مناسبة من لقاح جونسون اند جونسون

لقاحات كورونا

جوهانسبرج- (د ب ا):

قالت السلطات في جنوب أفريقيا إنها لن تسمح باستخدام بعض من جرعات لقاح جونسون اند جونسون عقب صدور قرار أمريكي بشأن احتمالية تلوث مكونات جرعات من اللقاح خلال مرحلة الانتاج في مصنع في بالتيمور.

وكانت هيئة الاغذية والأدوية الأمريكية قد قالت أمس الأول الجمعة إن بعض من دفعات لقاح جونسون أند جونسون غير صالحة للاستخدام، في حين تخضع دفعة أخرى للتحقق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب أفريقيا القول في بيان اليوم الأحد إن السلطات راجعت بيانات وكالة الأدوية والأغذية الأمريكية و " اتخذت قرارا بعدم استخدام اللقاح الذي تم انتاجه باستخدام مواد غير ملائمة".

ويشار إلى أن جنوب أفريقيا تعتمد بقوة على لقاح جونسون اند جونسون لتطعيم ثلثي تعداد سكانها البالغ عددهم 60 مليون نسمة هذا العام. وكانت السلطات قد طلبت الحصول على أكثر من 31 مليون جرعة من اللقاح المكون من جرعة واحدة.

لقاح جونسون اند جونسون جنوب أفريقيا هيئة الاغذية

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