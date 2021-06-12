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أذربيجان تسلم أرمينيا 15 أسير حرب

09:32 م السبت 12 يونيو 2021
أذربيجان تسلم أرمينيا 15 أسير حرب

حرب أذربيجان - ارشيفية

موسكو - (د ب أ)

قبل أسبوع من الانتخابات البرلمانية المبكرة في أرمينيا، سلمت أذربيجان 15 أسير حرب إلى الجمهورية السوفيتية السابقة المجاورة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية في العاصمة باكو اليوم السبت أنه تم إطلاق سراحهم على الحدود بمشاركة ممثلين من جورجيا.

وفي المقابل سلمت أرمينيا خريطة للألغام التي زرعها جنود أرمن في موقع كان يحتله الجنود الأرمن.

واتهمت أرمينيا مرارًا أذربيجان بعدم الافراج عن جميع أسرى الحرب بعد أكثر من نصف عام من انتهاء القتال حول منطقة ناجورنو كاراباخ، المتنازع عليها رغم تبادل الأسرى بين الخصمين.

وذكرت أذربيجان أنها أوفت بالتزاماتها. غير أن الاتفاق لم يشمل الجنود الذين أرسلتهم أرمينيا إلى "أراضي أذربيجان" بعد انتهاء الأعمال القتالية، حسبما ادعت باكو.

وفي القتال من 27 سبتمبر إلى 9 نوفمبر 2020، للسيطرة على ناجورنو كاراباخ، التي تقع داخل أذربيجان ولكن يسكنها في الغالب الأرمن المسيحيون، استعادت أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة أجزاء كبيرة من الأراضي التي فقدتها أمام أرمينيا في أوائل التسعينيات. ولقي أكثر من ستة آلاف شخص حتفهم.

أذربيجان أرمينيا أسرى حرب وزارة الخارجية الأذربيجانية

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