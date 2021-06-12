Masrawy logo white

الجزائر تجري انتخابات برلمانية وسط دعوات من المعارضة لمقاطعتها

07:26 ص السبت 12 يونيو 2021
الجزائر تجري انتخابات برلمانية وسط دعوات من المعارضة لمقاطعتها

أرشيفية

الجزائر- (د ب أ):
يتوجه الجزائريون إلى مراكز الاقتراع اليوم السبت للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية مبكرة، وسط دعوات من المعارضة لمقاطعتها.

وفي فبراير، قرر الرئيس عبدالمجيد تبون حل البرلمان الذي انتخب في 2017 وكان من المقرر أن يستمر حتى عام 2022 .

وكان قد تم انتخاب المجلس التشريعي تحت حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أجبر على التنحي في عام 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضد حكمه الذي استمر 20 عاما.

وقال تبون، الذي تولى السلطة في ديسمبر 2019 إن هناك حاجة إلى تغيير جوهري في الدولة الواقعة بشمال إفريقيا لبناء مؤسسات يمكن الثقة فيها بشكل كامل.

وبحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تم قبول ما يقارب الـ1500 قائمة نصفها لمرشحين أحرار، للتنافس على 407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني "البرلمان".

ويبلغ العدد الإجمالي للناخبين 24 مليونا و392 الفا و 438 ناخبا، بحسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الذي كشف أن عدد المسجلين الجدد بلغ 179 ألفا و792 ، و المشطوبين بلغ 101 ألف و744 شخصا.​

الجزائر انتخابات برلمانية المعارضة مراكز الاقتراع

الخبر التالى:

باكستان تسجل 1194 إصابة جديدة بفيروس كورونا و57 وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
755

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

653

متعافون اليوم

271047

إجمالي الإصابات

15510

إجمالي الوفيات

199285

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا