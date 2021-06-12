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أمريكا تعلن عن مشروعات بناء بـ2.2مليار دولار خصصها ترامب لبناء جدار حدودي

06:34 ص السبت 12 يونيو 2021
أمريكا تعلن عن مشروعات بناء بـ2.2مليار دولار خصصها ترامب لبناء جدار حدودي

أرشيفية

واشنطن- (د ب أ):
تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تنفيذ مشروعات بناء عسكرية باستغلال 2ر2 مليار دولار كان الرئيس السابق دونالد ترامب قد خصصها لبناء جدار حدودي.

وقال البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الجمعة إنهما ستعيدان توجيه الأموال إلى الهدف الأصلي لها والذي غيره الرئيس السابق ترامب من بين أموال وزارة الدفاع لبناء جدار بطول الحدود مع المكسيك.

وكان بايدن قد أوقف مشروع ترامب لبناء جدار حدودي في يناير الماضي من بين أول الإجراءات التي أتخذها بعد توليه منصبه.

وقال البنتاجون إنه أدرج 66 مشروع بناء في الداخل والخارج سيتم توجيه التمويل إليها.

جدار حدودي أمريكا ترامب جو بايدن

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