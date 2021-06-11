مساعدات عسكرية أمريكية إلى أوكرانيا قبيل انعقاد القمة الرئاسية بين بايدن وبوتين

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن تقديم مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لأوكرانيا، وذلك قبل أيام قليلة من اجتماع القمة المرتقب بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بيان البنتاجون اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة وافقت على منح أوكرانيا المجاورة لروسيا معدات، من بينها رادارات استطلاع المدفعية وأنظمة كشف الطائرات بدون طيار ومعدات اتصال مقاومة للتنصت.

ويتم توفير قيمة هذه المساعدة من ميزانية الدفاع الأمريكية.

وتشمل المساعدة أيضا التدريب والمعدات وتقديم المشورة للقوات المسلحة الأوكرانية – من أجل مساعدتها على تأمين حدود البلاد.

وفقا للإدارة الأمريكية فإن قيمة المساعدات التي قدمتها لأوكرانيا منذ عام 2014 حتى الآن تزيد عن 5ر2 مليار دولار أمريكي.