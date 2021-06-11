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احتجاجات في لبنان على الأوضاع المعيشية

10:57 ص الجمعة 11 يونيو 2021
احتجاجات في لبنان على الأوضاع المعيشية

احتجاجات

بيروت - ( د ب أ ):

شهد شرق لبنان والعاصمة بيروت صباح اليوم الجمعة احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية وطالبوا بتوفير الأدوية وحليب الأطفال.

وقطع عدد من المحتجين طريق المصنع - راشيا شرق لبنان و طريق كورنيش المزرعة في العاصمة بيروت بمستوعبات النفايات والحجارة، وطالبوا بتأمين حليب الأطفال والأدوية .

يذكر أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار حيث لامس عتبة الـ 14800 ليرة لبنانية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون الأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وفقدان بعضها وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وعدم توفر المواد الغذائية المدعومة.

احتجاجات في لبنان الأوضاع المعيشية لبنان بيروت

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