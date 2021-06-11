أوكرانيا تسجل 1603 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

كييف-(أ ش أ):

أعلن وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، اليوم الجمعة، تسجيل 1603 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و221 آلفا و427 حالة.

وكتب ستيبانوف، في صفحته على "فيسبوك"، وفقا لوكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية، أنه تم تسجيل 1603 إصابات من بينهم 75 طفلا و72 عاملا في المجال الصحي بالبلاد.

وأضاف أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تماثل للشفاء 5 ألاف و 583 شخصا، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء حتى الآن إلى مليونين و120 ألفا و780 شخصا، فيما تم تسجيل 70 حالة وفاة خلال الفترة نفسها، وصل إجمالي المتعافين إلى 51 آلفا و577 شخصا.