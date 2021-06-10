رئيس وزراء جمهورية أفريقيا الوسطى يحل الحكومة

كيب تاون - (د ب أ):

أعلن رئيس وزراء جمهورية أفريقيا الوسطى، فيرمين نجريبادا استقالته وحل الحكومة في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الخمسي.

ولم يتضح على الفور أسباب استقالة نجريبادا على الفور، ولكنه ألمح إلى أن الخطوة على صلة بإعادة انتخاب الرئيس فوستان-أركانج تواديرا.

أدى تواديرا اليمين الدستوري لفترة ولاية ثانية تستمر خمس سنوات في أواخر مارس عقب إعادة انتخابه في ديسمبر في تصويت شابه هجمات على قوات الأمن وجنود الأمم المتحدة من جانب تحالف متمرد جديد ما زاد من الاستقطاب في الساحة السياسية.

تعاني الدولة الغنية بالمعادن ولكنها فقيرة للغاية والبالغ تعداد سكانها 7ر4 مليون نسمة من الصراع منذ سنوات.

وأطيح بالرئيس السابق فرانسوا بوزيزي على يد متمردي السيلكا المسلمين إلى حد كبير في 2013. وجاء هذا عقب سنوات من القتال مع المسلحين المسيحيين المناهضين للبالاكا وكذلك عدة جماعات منشقة.

شب العنف مجددا جراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر، فيما هاجم المتمردون العاصمة، وبحسب الأمم المتحدة، فر أكثر من 60 ألف شخص بسبب أعمال العنف إلى الدول المجاورة.

أصبح نجريبادا رئيسا للوزراء في 2019 بعدما وقعت الحكومة اتفاقا مع 14 جماعة مسلحة لإنهاء الحرب الأهلية الجارية.