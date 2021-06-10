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الجيش النيجيري: مقتل 6 من عناصر داعش في شمال شرقي البلاد

12:00 ص الخميس 10 يونيو 2021
الجيش النيجيري: مقتل 6 من عناصر داعش في شمال شرقي البلاد

الجيش النيجيري

نيجيريا - (أ ش أ)

أعلنت القوات الأمنية في نيجيريا، اليوم الأربعاء أنها تمكنت من قتل 6 وإصابة الكثيرين من إرهابيي تنظيم داعش الإرهابي في غرب إفريقيا (بوكو حرام سابقًا).

ذكرت صحيفة "ذا بانش" النيجيرية، أن القوات المشاركة في عملية هادين كاي، قتلت ما لا يقل عن ستة أعضاء من داعش وجرحت كثيرين آخرين، في الوقت الذي حاول فيه إرهابيو داعش في غرب إفريقيا التسلل إلى بلدة ديكوا بولاية بورنو أمس.

وذكرت التقارير أن الإرهابيين المشتبه بهم قدموا ومعهم خمس شاحنات بها أسلحة ودراجات نارية وآخرين على الأقدام.

هذا المحتوى من

Asha
الجيش النيجيري تنظيم داعش الإرهاب

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