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إطلاق سراح مراسل وكالة ألمانية في بيلاروسيا

09:26 م الثلاثاء 01 يونيو 2021
إطلاق سراح مراسل وكالة ألمانية في بيلاروسيا

الشرطة البيلاروسية

برلين - (د ب أ)

أفادت قناة دويتشه فيله الألمانية اليوم الثلاثاء أنه تم الإفراج عن مراسلها الذي كان محتجزا في بيلاروسيا.

وبحسب البيان، تعرض ألكسندر بوراكوف لمعاملة غير إنسانية أثناء وجوده في السجن. وكان يتم إيقاظه مرتين كل ليلة وإجباره على التجرد من ملابسه. كما لم يتم منحه وسادة أو بطانية وكان يعاني في كثير من الأحيان من البرد.

وبدا بوراكوف في إضراب عن الطعام، واضطر إلى إنهائه بعد سبعة أيام بسبب مشاكل صحية.

وتم احتجاز بوراكوف في مايو في مدينة موجيليف شرق مينسك بينما كان يعد تقريرا عن محاكمة سياسي معارض.

وأعرب مدير دويتشه فيله بيتر ليمبورج عن ارتياحه لإطلاق سراح بوراكوف. وصدر حكم على المراسل بالفعل بالسجن 10 أيام العام الماضي.

كما أعرب ليمبورج عن شعوره بالقلق إزاء الوضع الذي تواجهه وسائل الإعلام في بيلاروسيا. وقال: "لقد تزايد احتمال أن يحاول النظام في بيلاروس إسكات آخر الأصوات المستقلة في بيلاروسيا، أيا كانت الوسيلة".

الشرطة البيلاروسية بيلاروسيا مراسل وكالة ألمانية ألكسندر بوراكوف

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