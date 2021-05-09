إصابة 3 أشخاص جراء إطلاق نار عشوائي بمركز تجاري في فلوريدا الأمريكية

واشنطن-(أ ش أ):

ذكرت الشرطة الأمريكية وشهود عيان أن إطلاق نار في مول تجاري بجنوب ولاية فلوريدا أدى إلى فرار المتسوقين المذعورين وإصابة ثلاثة أشخاص.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية - عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - أن لقطات إخبارية تلفزيونية مباشرة أظهرت أشخاصا مُشتتين خارج مجمع أفينتورا بعد التقارير الأولية عن إطلاق نار وسط توجه سيارات الشرطة من المول التجاري وإغلاق الطرق.

وأوضحت الشرطة أن إطلاق النار نجم عن مشادة بين مجموعتين من الأشخاص وتطور الأمر من المشادة ليسحب أحدهم مسدسا ويبدأ في إطلاق النار؛ ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى قريب لتلقي الإسعافات الأولية، وتبين أن جروحهم لا تشكل خطرا على حياتهم.

وكتبت شرطة أفينتورا في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أنها ألقت القبض على عدد من المشتبه بهم.

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن الشرطة ليس لديها أي تقرير فوري عن سبب الحادث ولم تفرج على الفور عن هوية المحتجزين أو المصابين.