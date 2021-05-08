أفغانستان: مقتل 25 شخصا إثر انفجار قرب مدرسة في كابول

04:33 م السبت 08 مايو 2021
أفغانستان: مقتل 25 شخصا إثر انفجار قرب مدرسة في كابول

انفجار في كابول

كابول- (د ب أ):

لقى 25 شخصا على الأقل مصرعهم، السبت، إثر انفجار وقع بالقرب من مدرسة فى المنطقة الغربية للعاصمة الأفغانية كابول ، بحسب وزارة الداخلية الأفغانية.

وتحدثت تقارير عن 3 انفجارات متتالية، بالقرب من مدرسة تقع في منطقة "داشتي بارشي" وهي منطقة مأهولة بالشيعة الهزارة بالعاصمة.

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الأشخاص ملقين على الأرض، فيما لم يتضح على الفور سبب الانفجار.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية أفغانية إن 3 صواريخ سقطت بالقرب من المدرسة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم.

انفجار كابول مقتل أشخاص أفغانستان

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