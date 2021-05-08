إيقاف تشغيل قطارات فائقة السرعة في بريطانيا بعد اكتشاف شقوق

لندن - (د ب أ):

جرى إلغاء العديد من خدمات السكك الحديدية في بريطانيا، بعد اكتشاف شقوق في قطارات "هيتاشي 800" فائقة السرعة، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

ووفق البي بي سي، فإن هذه القطارات يتم تشغيلها من قِبل شركات "جرين ويسترن ريالواي" و"لندن نورث إيسترن ريالواي" و"هال ترينز".

وحذرت هذه الشركات من عمليات إلغاء واضطرابات في حركة القطارات خلال فترة فحص الشقوق. وطلب إلى الركاب عدم السفر يوم السبت.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن "هيتاشي" تجري تحقيقا في المشكلة، وذلك استنادا إلى بيانات متحدث باسم شركة "هال ترينز"، الذي يأمل في أن تتمكن القطارات من استئناف الخدمة مرة أخرى في أقرب وقت ممكن.

ولم يكن ممثلو شركة هيتاشي المحدودة، ومقرها طوكيو، متاحين على الفور، خارج نطاق ساعات العمل المعتادة، للتعليق على الأمر.