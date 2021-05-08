"واتساب" يمنح مستخدميه مزيدا من الوقت لقبول سياسات الخصوصية الجديدة

08:47 ص السبت 08 مايو 2021
"واتساب" يمنح مستخدميه مزيدا من الوقت لقبول سياسات الخصوصية الجديدة

واتساب

واشنطن- (أ ش أ):
أكد تطبيق "واتساب" أنه لن يقوم بحذف أو تعطيل أي حسابات، بحلول 15 مايو الجاري، بسبب التحديث الأخير الذي شمل سياساته المرتبطة بالخصوصية.

وقال القائمون على التطبيق - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت، "إنه خلال الأسابيع الماضية أظهرنا إشعارا في (واتساب) يوفر معلومات أكثر حول التحديث.. وبعد منح الجميع وقتا للمراجعة، نواصل تذكير من لم تسنح لهم الفرصة أن يقوموا بذلك من أجل المراجعة وقبول التحديث".

وأضاف أنه بعد عدة أسابيع، سيصبح التذكير الذي يتلقاه الناس متكررا في النهاية.. وفيما لو لم يوافق المستخدم على التحديثات الأخيرة، لن يتمكن سوى من استخدام وظائف محدودة للتطبيق، حتى قبول التحديثات.

وأشار إلى أن تحديد استخدام وظائف التطبيق لن يحدث لدى جميع المستخدمين في نفس الوقت، موضحا أن الوظائف المحدودة تشمل تقييد الوصول إلى قائمة الدردشة الخاصة بالمستخدم، إلا أنه سيبقى قادرا على الرد على مكالمات الصوت والفيديو الواردة.

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Asha
واتساب سياسات الخصوصية الجديدة حسابات المستخدمين التواصل الأجتماعي
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