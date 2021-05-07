فايزر تتوقع إنتاج 4 مليارات جرعة لقاح مضادة لكورونا العام المقبل

10:34 م الجمعة 07 مايو 2021
فايزر تتوقع إنتاج 4 مليارات جرعة لقاح مضادة لكورونا العام المقبل

لقاح فايزر

واشنطن - (د ب أ):

قال رئيس شركة فايزر الأمريكية للأدوية ومديرها التنفيذي ألبرت بوريا في رسالة مفتوحة إلى زملائه إن الشركة ستزود العالم بأكثر من 5ر2 مليار جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 في عام 2021.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن بوريا قوله إنه "في الحقيقة، هدفنا الداخلي هو 3 مليارات جرعة، لذا نشعر بالارتياح تماما حيال التزامنا". وقال إن "إنتاج 3 مليارات جرعة هذا العام يعني، بالاستقراء، 4 مليارات جرعة في عام 2022".

وقال إنه تم التوصل لاتفاقيات لتوريد جرعات إلى 116 دولة، وأن الشركة في مرحلة متقدمة حاليا في مفاوضات مع آخرين كثيرين لجرعات يبلغ إجمالها نحو 7ر2 مليار جرعة هذا العام.

وتوقع أن تذهب 40% من هذه الجرعات، أو أكثر من مليار جرعة، إلى الدول المتوسطة ومتدنية الدخل، في عام 2021.

وتوقع بوريا وجود إمدادات كافية بشكل فعلي للجميع بحلول عام 2022.

وأشار إلى أنه بإنفاق مصرح به لمبلغ إضافي يبلغ 600 مليون دولار على أعمال البحوث والتطوير بشأن كوفيد-19، يرفع إجمالي إنفاق الشركة على البحوث والتطوير هذا العام إلى أكثر من 10 مليارات دولار.

لقاح فايزر فيروس كورونا كوفيد 19 شركة فايزر الأمريكية

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