لجنة حقوقية إثيوبية: شرطة أوروميا تحتجز معتقلين بينهم أطفال

وكالات:

قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية اليوم الخميس إن شرطة إقليم أوروميا تحتجز عددا كبيرا من المعتقلين، بينهم أطفال ورضع، دون اتهامات في مراكز أمنية "مكتظة وغير صحية" في أنحاء الإقليم، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وتابعت اللجنة، التي عينتها الدولة، أن أطفالا تتراوح أعمارهم بين خمسة أشهر وعشر سنوات محتجزون مع أمهاتهم، وأن صغارا تقل أعمارهم عن تسع سنوات يتم احتجازهم مع سجناء بالغين للاشتباه في ارتكابهم جرائم.

وقالت اللجنة في تقريرها إن المعتقلين في الإقليم يتم احتجازهم في "ظروف رهيبة" حيث يحرمون من الحصول على الماء أو الرعاية الطبية أو وسائل العناية الشخصية مع قليل من الغذاء.

ويقع إقليم أوروميا وسط إثيوبيا ويتمتع، مثل أقاليم أخرى، بنوع من الاستقلالية عن الحكومة المركزية في إدارة بعض الأمور مثل إنفاذ القانون والتعليم.

وقال أرارسا ميرداسا قائد الشرطة في إقليم أوروميا لرويترز إنه لم يقرأ التقرير لكنه سيعلق عندما يفعل ذلك. ولم يرد المتحدث باسم حكومة الإقليم جيتاشيو بالتشا على اتصالات هاتفية للتعليق.

وقال التقرير إن اللجنة تفقدت 21 مركزا للشرطة في أنحاء الإقليم بين نوفمبر تشرين الثاني ويناير كانون الأول ووثقت "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" بينها الضرب.

وتابعت اللجنة في تقريرها "مراكز الاحتجاز تضم أعدادا ضخمة من الأشخاص اعتقلوا دون إذن من المحاكم" ولم تقدم اللجنة أرقاما محددة.