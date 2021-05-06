ألمانيا تلغي نظام الأولويات بالنسبة للقاح استرازينيكا

برلين- (د ب أ):

أعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان، اليوم الخميس أن الحكومة الاتحادية والولايات اتفقت على إلغاء نظام الأولويات بالنسبة لإعطاء لقاح استرازينيكا المضاد لكورونا.

وبموجب القرار، يمكن أخذ تطعيم استرازينيكا في العيادات بدون إعطاء الأولوية للمجموعات المعرضة للخطر.

وذكر شبان أن الأطباء يمكنهم في عياداتهم أن يقرروا من يمكن إعطاؤه اللقاح ومتى وما إذا كان لقاح استرازينيكا مناسبا لمرضاهم أم لا.

ووصل عدد الأشخاص الذين أخذوا تطعيم كورونا بالكامل (الجرعتين) في ألمانيا إلى 1ر7 مليون شخص أي ما يعادل 6ر8% من إجمالي عدد السكان.

ووصلت نسبة من أخذ الجرعة الأولى على الأقل إلى 6ر30% من إجمالي عدد السكان، أي قرابة واحد من كل ثلاثة أشخاص.

وأضاف شبان أن من المنتظر بحلول نهاية أغسطس المقبل تقديم عرض لتطعيم كل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 18 عاما، شريطة أن يتم التصريح بلقاح بيونتيك/فايزر للأطفال في سن 12 عاما حيث إن التصريح الحالي قاصر على الأشخاص بدءا من سن 16.