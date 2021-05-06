بوتين: اللقاحات الروسية تشبه بندقية كلاشينكوف في بساطتها وموثوقيتها

05:03 م الخميس 06 مايو 2021
بوتين: اللقاحات الروسية تشبه بندقية كلاشينكوف في بساطتها وموثوقيتها

فلاديمير بوتين

موسكو- (أ ش أ):

قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن اللقاحات الروسية المضادة لفيروس كورونا هي الأكثر أمانا حتى الآن وهي بسيطة في الاستخدام، وموثوقة مثل بندقية كلاشينكوف.

وأضاف بوتين - خلال اجتماعه مع نائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا، وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - أنه باتت كل لقاحاتنا معروفة، واليوم ظهر لقاح (سبوتنيك لايت)، تعتمد عقاقيرنا على التكنولوجيات والمنصات التي تم استخدامها على مدى عقود، وهي أيضا حديثة جدًا، واليوم تعتبر من دون أدنى شك الأكثر موثوقية والأكثر أمانًا.

وتابع: "كما قال أحد الخبراء الأوروبيين إن اللقاحات الروسية موثوقة ويمكن الاعتماد عليها كبندقية كلاشينكوف الآلية.. نعم، لم نكن نحن من قال ذلك، بل أحد الخبراء الأوروبيين، فاللقاحات الروسية بسيطة وموثوقة مثل البندقية".

ونوه الرئيس بأن روسيا تعتبر الدولة الوحيدة في العالم حتى الآن، التي تقدم تكنولوجيات إنتاج اللقاحات إلى الدول الأخرى.

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