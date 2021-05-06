اليابان بصدد اقامة منطقة حظر طيران خلال أولمبياد طوكيو

طوكيو- أ ش أ:

أعلنت وزارة النقل اليابانية، الخميس، أنها ستقيم منطقة حظر طيران فوق أماكن استضافة دورة الألعاب الأولمبية ودورة الألعاب البارالمبية في طوكيو خلال الفترة من 21 يوليو إلى 5 سبتمبر؛ كجزء من جهود مكافحة الإرهاب أثناء اقامة الحدث الرياضي الأكبر في العالم.

ووفقًا لوزارة النقل اليابانية، فإن الرحلات المنتظمة التي تغادر أو تصل إلى مطار هانيدا بالعاصمة طوكيو لن تخضع للقيود.

وأضافت: "أن منطقة الحظر الجوي سوف تسري قبل ساعتين من بدء المسابقات إلى ساعة بعد انتهائها، وسيتم تطبيق نفس القيود على حفلي الافتتاح والختام في الاستاد الوطني، وهو المكان الأولمبي الرئيسي لليابان".

وأشارت إلى أن منطقة حظر الطيران ستغطي أيضا حوالي 3 كيلومترات من الملاعب خلال المسابقات، لكن سيتم تمديدها إلى دائرة نصف قطرها 46 كيلومترًا من الاستاد الوطني خلال فترة الاحتفالات.

كما أن الأحداث التي ستقام خارج طوكيو، مثل سباقات الماراثون التي ستقام في مدينة سابورو، ستخضع لقيود الحظر الجوي.

ومن المقرر أن تقام أولمبياد طوكيو في الفترة ما بين 23 يوليو و8 أغسطس، وذلك بعد أن تأجلت لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وستتبعها دورة الألعاب البارالمبية في الفترة من 24 أغسطس إلى 5 سبتمبر.