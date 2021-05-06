إشادة أممية بالقرار الأمريكي بشأن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا

نيويورك- (د ب أ):

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن الالتزام الذي أعلنته إدارة الولايات المتحدة برفع حماية براءات اختراع اللقاحات المضادة لكورونا للمساعدة في تعزيز الإمداد العالمي يعتبر "لحظة هائلة" في المعركة لإنهاء الجائحة.

وفي تغريدة على تويتر، وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، الإعلان الأمريكي بأنه "مثال قوي على القيادة لمواجهة التحديات الصحية العالمية".

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة قوله:"أثني على الولايات المتحدة لقرارها التاريخي بشأن المساواة في اللقاحات وإعطاء الأولوية لرفاهية جميع الناس في كل مكان في هذا الوقت الحرج. الآن دعونا نتحرك جميعا معا بسرعة، في تضامن، للبناء على براعة والتزام العلماء الذين أنتجوا لقاحات كورونا".

وأعلنت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي أمس أن حكومة بلادها تدعم التنازل عن حماية الملكية الفكرية للقاحات المضادة لكورونا من أجل مكافحة الوباء بشكل أكثر فعالية.

وأوضحت تاي إن الولايات المتحدة تدعم حماية الملكية الفكرية، لكن "هذه الأوقات والظروف غير العادية تتطلب إجراءات استثنائية".

وقالت تاي إن الولايات المتحدة ستعمل مع منظمة التجارة العالمية من أجل التوصل إلى اتفاق حول هذا الشأن.

وأشارت إلى أن هذا قد يستغرق بعض الوقت، بالنظر إلى مبدأ توافق الآراء وتعقيد القضية.

وأضافت تاي أن هدف واشنطن هو توفير أكبر عدد من اللقاحات الآمنة والفعالة لأكبر عدد ممكن من الناس في أسرع وقت ممكن.