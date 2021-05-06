انتعاش شركات الخدمات في أيرلندا قبل نهاية فترة الإغلاق الطويلة

03:37 ص الخميس 06 مايو 2021
انتعاش شركات الخدمات في أيرلندا قبل نهاية فترة الإغلاق الطويلة

أرشيفية

دبلن - (د ب أ):
ارتفعت صناعات الخدمات في أيرلندا الشهر الماضي قبل أن تنهي الحكومة إغلاقا ثالثا بسبب فيروس كورونا، وفقا لدراسة استقصائية شملت حوالي 400 شركة ونشرت نتائجها اليوم الخميس.

وهذه القفزة هي الأقوى منذ بدء الجائحة، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل، الذي أفاد بأن إجمالي النشاط والأعمال الجديدة زادا بأسرع المعدلات منذ فبراير 2020.

وكشفت الدراسة عن زيادة العمالة فى وسائل الإعلام والاتصالات والخدمات المالية، لكنها أفادت بأنه "لا يوجد تغيير على نطاق واسع" في السياحة أو الترفيه ، ومن غير المحتمل إعادة فتح القطاعات حتى وقت لاحق من هذا العام.

وفي أبريل، خففت الحكومة قليلا من الإغلاق الذي تم تطبيقه منذ أواخر العام الماضي، وزادت حد السفر "غير الضروري" المسموح به عن خمسة كيلومترات من المنزل ، وأعادت الدراسة في المدارس.

أيرلندا شركات الخدمات فيروس كورونا فترة الإغلاق الطويلة

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