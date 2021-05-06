لجنة كندية توصي بمنح لقاح "جونسون أند جونسون" للبالغين 30 عاما فاكثر

كندا - (أ ش أ)

أوصت اللجنة الاستشارية الوطنية المعنية بالتحصين ضد الأوبئة في كندا، مساء الأربعاء، بإعطاء لقاح "جونسون أند جونسون" للأشخاص البالغ عمرهم 30 سنة فما فوق، وليست لديهم موانع صحية.

وأصدرت اللجنة الفيدرالية توصياتها المتعلقة بلقاح "جونسون أند جونسون" حتى وإن كانت وزارة الصحة الكندية قد منعت قبل أيام تسليم كميات من هذا اللقاح بهدف إجراء اختبارات إضافية للتحقق من جودته.

وكان من المقرر أن يبدأ توزيع هذا اللقاح على المقاطعات خلال الأسبوع الحالي.

وقالت رئيسة اللجنة، الدكتورة كارولين كواش، في مؤتمر صحفي، إنها تأمل في أن يبدأ توزيعه في غضون أسبوع أو اثنين، موضحة أن "لقاح جونسون أند جونسون" أحادي الجرعة، وقد يكون هذا أكثر ملاءمة للمواطنين الذين يصعب تحديد موعد جرعة ثانية لهم".