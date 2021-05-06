الاتحاد الأوروبي: بناء المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة مخالف للقانون الدولي

وكالات

قال الاتحاد الأوروبي، مساء أمس الأربعاء، إن زيادة عمليات الهدم في الأراضي المحتلة والوضع المتطور في حي الشيخ جراح يبعث على القلق.

‏وشدد الاتحاد الأوروبي، على رفضه لبناء المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة لأنها غير شرعية وفق القانون الدولي.

هذا وأصيب 10 مواطنين فلسطينيين واعتقل آخران، مساء الأربعاء، خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين المقدسيين المعتصمين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة الكرد المهدد بالإخلاء، واعتدت على السكان المتواجدين فيه، كما أطلقت قنبلة غاز مسيل للدموع داخله، فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 10 إصابات جراء اعتداء الاحتلال على الموطنين في الحي، 6 منها بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، و3 بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، وإصابة جراء الضرب.

وأوضح شهود العيان أن جنود الاحتلال رشوا عددا من المعتصمين بالمياه العادمة، فيما ردد المستوطنون الهتافات العنصرية الداعية إلى تفريغ حي الشيخ جراح من سكانه.