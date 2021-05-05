ولي عهد أبوظبي يصل إلى جدة
السعودية - (أ ش أ)
وصل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الأربعاء إلى جدة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه كان في استقبال ولي عهد أبوظبي لدى وصوله مطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.
كما كان في استقبال ولي عهد أبوظبي، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
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